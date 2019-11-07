До 2050 года средняя температура по Украине вырастет на полтора градуса - эксперт

Эксперт Укргидрометцентра отметила, что если до конца столетия температура вырастет в среднем на 3,3 градуса Цельсия, то в целом по Украине продолжительность теплого периода может возрасти еще почти на месяц.

До 2050 года средняя температура по Украине может вырасти на полтора градуса (по Цельсию – УНИАН), а до конца столетия повыситься более чем на три градуса.

Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух.

«Имея информацию о климатических моделях, мы уже сейчас можем сказать, чего ожидать в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Проведенные расчеты показывают, что уже до середины этого столетия температура в Украине может стать в целом почти на полтора градуса выше, чем наблюдалась в современный климатический период 1981-2010 годов. Это в целом по Украине», - сообщила она.

Эксперт отметила, что происходят действительно серьезные изменения климата, и наибольшие температурные изменения ожидаются в восточных областях Украины.

Она также привела в пример термический режим Луганской области, который в середине столетия уже может отвечать термическому режиму Винницкой области.

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«До конца столетия средняя температура по Украине в целом может повыситься более чем на три градуса. И тут очень важно понимать такой момент, что повышение годовой температуры на 0,1 градуса свидетельствует о росте продолжительности «теплого» периода на один день», - добавила Балабух.

Она отметила, что если до конца столетия температура вырастет в среднем на 3,3 градуса, то в целом по Украине продолжительность теплого периода может возрасти еще почти на месяц.

Как сообщал УНИАН, ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию». По словам главы Организации, июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории. И 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений. Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества.

Справка УНИАН. Украинский гидрометеорологический центр (бывшая Государственная гидрометеорологическая служба Украины, Госгидромет) - государственное учреждение в составе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, осуществляющее метеорологические и гидрологические наблюдения на территории Украины.