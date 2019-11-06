"Красный снегопад": на Тернопольщине люди страдают от работы элеватора

Владелец предприятия, в свою очередь, уверяет, что уплаченных налогов достаточно, чтобы компенсировать жителям неудобства.

Жители города Кременец в Тернопольской области борются с владельцами предприятия. Сушилки гудят круглосуточно, шелуха кукурузы укрывает все вокруг, а дорога разбита многотонными фурами.

Об этом сообщает ТСН.

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Люди прежде всего требуют наладить работу элеватора так, чтобы с него ничего не сыпалось им на головы. Его владелец уверяет - это невозможно, ведь технологический процесс сушки кукурузы происходит именно так.

Он добавляет - предприятие платит по меньшей мере одиннадцать миллионов гривень в год налога в местные бюджеты. Этого, мол, достаточно, чтобы компенсировать жителям неудобства.

Впрочем, руководитель аппарата Кременецкой райгосадминистрации Светлана Федищина уверяет, что в районный бюджет никаких поступлений от элеватора не было, и направляет в горсовет. Там же говорят: хотя элеватор и зарегистрирован в городе, но денег от его деятельности не получают - предприятие платит налоги в бюджет сельсовета.

В Белокриницком сельсовете удивлены еще больше. Там посчитали, что все поступления от элеватора за год составляют менее 200 тысяч гривень.

Куда идут озвученные владельцем элеватора налоговые миллионы, отказались прокомментировать и в фискальной службе. Хотя известно, что предприятие не первый год судится с налоговиками по поводу неуплаты долга в особо крупных размерах.

Как сообщал УНИАН, более 11 тысяч ученых считают, что людей на планете Земля ожидают «невиданные мучения из-за климатического кризиса», если не произойдут серьезные изменения в глобальном обществе.