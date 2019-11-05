«Человечество ожидают невиданные муки»: 11 тысяч ученых выступили с предупреждением

Ученые объяснили, как людям нужно изменить свой образ жизни, чтобы избежать экологической катастрофы.

Людей на планете Земля ожидают «невиданные муки из-за климатического кризиса», если не произойдут серьезные изменения в глобальном обществе. Об этом говорится в жестком предупреждении более чем 11 тысяч ученых.

«Мы заявляем четко и единодушно, что планета Земля предстала перед климатическим чрезвычайным положением. Чтобы обеспечить стабильное будущее, мы должны изменить то, как мы живем. Это требует больших трансформаций в способах функционирования и взаимодействия нашего глобального общества с природными экосистемами», - цитирует словам заявления ученых The Guardian.

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Они подчеркивают, что время терять нельзя. Ведь климатический кризис уже начался, и он усиливается быстрее, чем большинство ученых ожидали.

«Он хуже, чем ожидалось, и ставит под угрозу природные экосистемы и судьбу человечества», - предупреждают ученые в заявлении, которое было опубликовано в журнале BioScience к 40-й годовщине первой всемирной климатической конференции. Она прошла в Женеве в 1979 году. Заявление написали десятки ученых и поддержали еще 11 тысяч ученых из 153 стран. Авторы утверждают, что необходимые радикальные изменения должны покончить с неконтролируемым ростом населения планеты. Кроме того, нужно отказаться от ископаемого топлива, прекратить уничтожать леса и сократить потребление мяса.

«Нужно отслеживать более широкий набор индикаторов включительно с ростом человеческого населения, потреблением мяса, утратой лесного покрова, энергетическим потреблением, ежегодными экономическими потерями из-за экстремальных погодных явлений», - сказал соавтор заявления Томас Ньюсом из Сиднейского университета.

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Среди других «тревожных признаков человеческой деятельности» ученые указали рост пассажиропотока в авиационном транспорте, а также рост мирового ВВП.

«Климатический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением в рамках зажиточной жизни», - говорят ученые.

Они также составили небольшой список действий, к выполнению которых нужно перейти немедленно. Прежде всего, ученые советуют использовать энергию более эффективно и ввести высокие налоги на углерод, чтобы сократить использование ископаемого топлива. Также нужно стабилизировать глобальную человеческую популяцию, которая сейчас увеличивается на 200 тысяч человек ежедневно.

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Для этого нужно использовать этические подходы, такие как внедрение более продолжительного образования для девушек. Нужно также прекратить уничтожение природы и восстановить леса, чтобы поглотить углекислый газ из атмосферы. Людям стоит пересмотреть свою диету, в частности есть больше растений и меньше мяса. Также нужно уменьшить продуктовые отходы. Ученые советуют отказаться от измерения экономических целей в росте ВВП.