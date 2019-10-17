Ученые показали загадочное существо без мозга и с 720 полами (фото)
Ярко-желтый организм без мозга способен сомневаться и восстанавливается, если его разрезать надвое.
Об этом сообщает CNN.
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Скользкая плесень или многоголовая слизь не является ни растением, ни животным, ни грибом. У него 720 полов и он может разделиться на разные организмы, а затем снова слиться.
«Слизь» покажут в субботу на выставке Парижского зоологического парка.
Ученые считают, что одноклеточному существу около миллиарда лет, но его впервые заметили в мае 1973 года в Техасе.
Французский биолог Одри Дюсутур научила существо игнорировать вредные вещества. Кроме того, организм способен находить кратчайший путь к выходу из лабиринта и наблюдает за изменениями вокруг себя.
Сначала ученые выращивали его в специальных посудинах, кормя овсянкой. Как только организм стал взрослым – его привили к коре дерева и поместили в террариум.
«Акация, кора дуба и каштана – его любимые места», – рассказывают в зоопарке.
Организм – почти бессмертный. Его единственные враги – свет и засуха, но при необходимости он может перезимовать несколько лет.
Как сообщал УНИАН, в лесах Западной Украины агрономы и ученые пытаются разработать стимулятор роста для деревьев. Поскольку такой лес медленно растет, лесники попросили ученых придумать эликсир для подпитки дубов.