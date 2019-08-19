Масштабные пожары на Канарах: горят целые леса, власти просят помощи у Испании

К тушению огня привлечены около 700 пожарных и 200 военнослужащих, но его не удается ни локализовать, ни контролировать.

Из-за лесных пожаров на острове Гран-Канария власти уже эвакуировали около 8 тысяч человек.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Отмечается, что к тушению огня привлечены 10 самолетов и вертолетов, а также около 700 пожарных и 200 военнослужащих.

По словам местных чиновников, тушение осложняют высокая температура воздуха, сильный ветер и низкая влажность.

Читайте такжеПожары в Сибири: на помощь к шаманам пришли церковники со святой водой«Огонь не удается ни локализовать, ни контролировать», – сообщил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

Он добавил, что уже обратился к властям Испании с просьбой оказать помощь в тушении пожара.

Огонь пока не распространился на районы острова, которые традиционно являются самыми востребованными среди туристов. При этом, пламя стремительно движется в направлении природного парка Тамадаба, где расположен один из старейших сосновых лесов в этой местности.

По последним данным, пожары уничтожили леса на площади 1700 гектаров.

Ранее сообщалось, что из зоны лесных пожаров на Гран-Канарии эвакуировали более 2 тысяч человек. На тот момент огонь охватил 1500 гектаров.