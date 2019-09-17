Из-за пожаров в Индонезии суматранские орангутаны теряют места своего обитания (видео)

По всей стране фермеры разжигают неконтролируемые костры на своих плантациях.

Пожары в Индонезии уничтожают места обитания суматранских орангутанов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Это вид, которому и без того угрожает исчезновение. По всей стране фермеры разжигают неконтролируемые костры на своих плантациях. Пожарные сейчас борются с тысячами очагов возгорания. За незаконное разведение огня задержали почти две сотни человек.