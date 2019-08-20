С мешочками и шампунем собственного производства: в Виннице семья полностью отказалась от пластика (видео)
В Виннице одна из семей уже полгода не пользуется полиэтиленовыми пакетами, посудой и занимается сортировкой мусора.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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По словам Юлии Березовской, от пластика отказались тогда, когда увидели, сколько пакетов за неделю используют.
Посуду семья винничан заменила на стеклянную, вместо пакетов дети и взрослые пользуются хлопчатобумажными торбами, а кофе пьют из бамбуковых стаканчиков.
Кроме того, семья использует натуральные шампунь и мыло, которые делают собственноручно из оливкового масла. Посуду винничане моют специальной пастой (из горчичного порошка, соды и натертого кокосового мыла), которую хранят в стеклянной колбе.
Сам пластик, который иногда случается в быту, члены семьи тщательно сортируют.
Как сообщал УНИАН, немецкие и швейцарские ученые установили, что вместе со снегом на планете выпадают микроскопические частички снега.