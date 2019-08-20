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С мешочками и шампунем собственного производства: в Виннице семья полностью отказалась от пластика (видео)

11:49, 20 августа 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам Юлии Березовской, от пластика отказались тогда, когда увидели, сколько пакетов за неделю используют.

Посуду семья винничан заменила на стеклянную, вместо пакетов дети и взрослые пользуются хлопчатобумажными торбами, а кофе пьют из бамбуковых стаканчиков.

Кроме того, семья использует натуральные шампунь и мыло, которые делают собственноручно из оливкового масла. Посуду винничане моют специальной пастой (из горчичного порошка, соды и натертого кокосового мыла), которую хранят в стеклянной колбе.

Сам пластик, который иногда случается в быту, члены семьи тщательно сортируют.

Как сообщал УНИАН, немецкие и швейцарские ученые установили, что вместе со снегом на планете выпадают микроскопические частички снега.

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Теги: #пластик#Винница#защита окружающей средыпогода в Виннице