Ученые разработали новый метод ликвидации пластика в океане

Ежегодно в океан попадает до 14 миллионов тонн пластика.

Ученые представили «нанокатушки», которые могут индуцировать химические реакции в океане, превращающие пластик в углекислый газ и воду.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Matter, передает Naked Science.

Ширина разработанных учеными «нанокатушек» не превышает одного микрометра. Они представляют собой углеродные нанотрубки в форме пружин, покрытые атомами азота и марганца, который проявляет сильные магнитные свойства. Эти два химических элемента при взаимодействии с углеродными нанотрубками создают активные формы кислорода, которые затем разрушают молекулы пластика.

Ученые провели испытания своей разработки на растворах с микропластиком. За восемь часов процент пластика сократился с 50 до 30. Затем специалисты легко удалили нанокатушки из воды, используя магниты. Впоследствии такие наноструктуры можно использовать повторно.

Как сообщал УНИАН, немецкий исследователь Арктики Арвед Фукс (Arved Fuchs) выступил за законодательные меры против засорения природы пластиком и раскритиковал круизный туризм в Арктику.