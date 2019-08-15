В Арктике со снегом выпадают частички пластика и резиновых шин – ученые

Мусор разносит ветер, считают исследователи.

Немецкие и швейцарские ученые установили, что вместе со снегом на планете выпадают микроскопические частички снега.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В ходе исследования ученые обнаружили в каждом литре свыше 10 тысяч микроскопических частиц пластика, а также следы лака, краски и шин.

Ученые утверждают, что мусор разносит ветер. Из атмосферы же выпадают осадки, снег и дождь.

Ранее Арктику считали одной из незагрязненных частей мира.

Как сообщал УНИАН, по мнению немецкого исследователя Арктики Арведа Фукса, одной из причин загрязнения отдаленных регионов является развлекательный туризм на больших круизных лайнерах.