В сети показали видео природной катастрофы в Азовском море

В последнее время из-за высокой солености воды медузы буквально заполонили акваторию моря.

В курортном городе Геническ Херсонской области зафиксировано нашествие медуз в море.

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Об этом сообщается в Telegram-канале "ХС.Харьков". "Тем временем в Геническе. Море превратилось в суп с галушками", - прокомментировали в сети ситуацию.

Отметим, что в последнее время из-за высокой солености воды медузы буквально заполонили акваторию моря, испортив отдых отдыхающим.

Как сообщалось, в Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа - массово вымерли медузы-корнерот.