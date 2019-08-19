В сети показали видео природной катастрофы в Азовском море
10:37, 19 августа 2019Экология
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В последнее время из-за высокой солености воды медузы буквально заполонили акваторию моря.
В курортном городе Геническ Херсонской области зафиксировано нашествие медуз в море.
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Об этом сообщается в Telegram-канале "ХС.Харьков". "Тем временем в Геническе. Море превратилось в суп с галушками", - прокомментировали в сети ситуацию.
Отметим, что в последнее время из-за высокой солености воды медузы буквально заполонили акваторию моря, испортив отдых отдыхающим.
Как сообщалось, в Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа - массово вымерли медузы-корнерот.
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