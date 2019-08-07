Greenpeace: «перелома» в борьбе с пожарами в Сибири нет, ситуация ухудшается

В организации заявили, что в Сибири тушат всего лишь шесть процентов пожаров.

Экологи российского отделения Greenpeace отрицают слова губернатора Красноярского края РФ Александра Усса, который заявил о «радикальном переломе» в борьбе с лесными пожарами в регионе.

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Как сообщает «Радіо Свобода», по информации экологов площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти.

За последние сутки ситуация ухудшилась: 6 августа площадь лесных пожаров составила 4,5 миллиона гектаров, в то время как за день до этого было 4,3 миллиона.

В Greenpeace заявили, что в Сибири тушат всего лишь шесть процентов пожаров.

Губернатор Красноярского края ранее утверждал, что лесные пожары «это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже и вредно». Впоследствии, когда борьба с пожарами все же началась, он заявил о «радикальном переломе в борьбе с огненной стихией». Конкретных данных чиновник не привел.

В начале августа площадь лесных пожаров в Сибири достигла почти трех миллионов гектаров. Только после того, как площадь пожаров за месяц выросла втрое – с одного миллиона гектаров, чиновники решили гасить «закрытые очаги в зоне контроля», гашение которых ранее было признано неэффективным из-за больших расходов.

В министерстве чрезвычайных ситуаций России утверждают, что основной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнем.