В Харькове копы ловили двух обезьян, сбежавших из экопарка (видео)

Сейчас администрация экопарка выясняет, как именно произошел побег.

В Харькове сотрудники полиции ловили двух обезьян, сбежавших из экопарка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По данным работников, в вольере в то время находилось семь животных, но двое исчезли. Одного примата поймали почти сразу, а вот за вторым пришлось побегать.

Помогали отлавливать обезьян водители, проезжавшие в это время по Харьковской окружной.

Сейчас администрация экопарка выясняет, как именно произошел побег. Сами обезьяны уже в вольере, немного напуганы, но повреждений не получили.

Как сообщал УНИАН, в Одессе конь, который сбежал с ипподрома, но потом был пойман патрульными полицейскими, пробежал несколько остановок, «соревнуясь в скорости с трамваем.