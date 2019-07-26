В Харькове копы ловили двух обезьян, сбежавших из экопарка (видео)
21:16, 26 июля 2019Экология
234 0
Сейчас администрация экопарка выясняет, как именно произошел побег.
Сейчас обезьян уже поместили в вольер / скриншот
В Харькове сотрудники полиции ловили двух обезьян, сбежавших из экопарка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеУченые нашли обезьян, использующих орудия труда тысячи лет
По данным работников, в вольере в то время находилось семь животных, но двое исчезли. Одного примата поймали почти сразу, а вот за вторым пришлось побегать.
Помогали отлавливать обезьян водители, проезжавшие в это время по Харьковской окружной.
Сейчас администрация экопарка выясняет, как именно произошел побег. Сами обезьяны уже в вольере, немного напуганы, но повреждений не получили.
На окраине Харькова ловили двух обезьян, сбежавших из экопарка
Как сообщал УНИАН, в Одессе конь, который сбежал с ипподрома, но потом был пойман патрульными полицейскими, пробежал несколько остановок, «соревнуясь в скорости с трамваем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter