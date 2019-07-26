цей матеріал доступний українською

В Харькове копы ловили двух обезьян, сбежавших из экопарка (видео)

21:16, 26 июля 2019
Экология
234 0
Сейчас обезьян уже поместили в вольер / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеУченые нашли обезьян, использующих орудия труда тысячи лет

По данным работников, в вольере в то время находилось семь животных, но двое исчезли. Одного примата поймали почти сразу, а вот за вторым пришлось побегать.

Помогали отлавливать обезьян водители, проезжавшие в это время по Харьковской окружной.

Сейчас администрация экопарка выясняет, как именно произошел побег. Сами обезьяны уже в вольере, немного напуганы, но повреждений не получили.

Как сообщал УНИАН, в Одессе конь, который сбежал с ипподрома, но потом был пойман патрульными полицейскими, пробежал несколько остановок, «соревнуясь в скорости с трамваем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьков#обезьяныпогода в Харькове