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Во Львове молодые супруги открыли Дом енотов (видео)

12:17, 26 июля 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Здесь можно покормить, поиграть, сделать селфи и даже снять стресс. Чтобы попасть туда, люди записываются в очередь и платят 120 гривень за час.

Хозяева экзотических животных такое увлечение енотами объясняют просто – общение с пушистиками заряжает людей позитивом и радостью.

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Теги: #Львов#енотпогода во Львове