Во Львове молодые супруги открыли Дом енотов (видео)
12:17, 26 июля 2019Экология
166 0
Чтобы попробовать енототерапию, люди записываются в очередь и платят 120 гривень за час.
Очереди и платный вход: на окраине Львова молодые супруги открыли Дом енотов
Очереди и платный вход: на окраине Львова молодые супруги открыли Дом енотов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Канаде заметили редкого енота-альбиноса (видео)
Здесь можно покормить, поиграть, сделать селфи и даже снять стресс. Чтобы попасть туда, люди записываются в очередь и платят 120 гривень за час.
Хозяева экзотических животных такое увлечение енотами объясняют просто – общение с пушистиками заряжает людей позитивом и радостью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter