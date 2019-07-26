Во Львове молодые супруги открыли Дом енотов (видео)

Чтобы попробовать енототерапию, люди записываются в очередь и платят 120 гривень за час.

Очереди и платный вход: на окраине Львова молодые супруги открыли Дом енотов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Здесь можно покормить, поиграть, сделать селфи и даже снять стресс. Чтобы попасть туда, люди записываются в очередь и платят 120 гривень за час.

Хозяева экзотических животных такое увлечение енотами объясняют просто – общение с пушистиками заряжает людей позитивом и радостью.