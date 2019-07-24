Суд остановил работу фабрики в Хмельницкой области, которая неоднократно загрязняла реки

Соответствующее решение сегодня принял Волынский окружной админсуд по иску Государственной экологической инспекции.

Волынский окружной административный суд сегодня удовлетворил иск Государственной экологической инспекции Украины в Хмельницкой области и принял решение остановить производство ООО «Понинковская картонно-бумажная фабрика Украина» (Хмельницкая область), следствием которого является сброс сточных вод с загрязняющими веществами в реки.

Как говорится в официальном сообщении Министерства экологии и природных ресурсов Украины, в апреле этого года после массового замора рыбы на реках Случь и Хомора государство в очередной раз подало в суд на Понинковскую картонно-бумажную фабрику из-за систематического загрязнения местных водоемов.

Экологи неоднократно отбирали пробы в реках Хомора и Случь и сделали выводы, что вода загрязнена химическими и зависшими веществами, которые попали в воду в результате неоднократных сбросов Понинковской бумажной фабрикой.

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Сначала это дело рассматривал Хмельницкий окружной административный суд, который передал его затем на рассмотрение в Волынский окружной административный суд. Ранее этот суд уже отказывал в удовлетворении другого административного иска с требованием аннулирования разрешения этого предприятия на специальное водопользование на основании предписания Государственной экологической инспекции Украины.

Напомним, во второй декаде апреля экологи (в порядке статьи 45,49 Водного кодекса Украины) обратились в Государственное агентство водных ресурсов Украины относительно принятия решения об изменении условий специального водопользования для ООО «ПКБФ-Украина» в части уменьшения лимитов сброса загрязняющих веществ в реку Хомора.

Как сообщал УНИАН, в мае Житомирский областной совет обращался к президенту Владимиру Зеленскому и правительству с просьбой остановить работу Понинковской картонно-бумажной фабрики из-за загрязнения отходами от производства рек Хомора и Случь.

В ночь на 12 апреля на Житомирщине в пределах города Барановка в реке Случ погибло более 25 тыс. экземпляров рыбы.

16 мая Верховная Рада рекомендовала президенту объявить бассейны рек Хомора и Случь на отдельных территориях Хмельницкой и Житомирской областей зоной чрезвычайной экологической ситуации. В пояснительной записке к принятому постановлению отмечалось, что в течение четырех лет в реки Хомора (Хмельницкая область) и Случь (Хмельницкая, Житомирская и Ривненская области) сбрасывают опасные промышленные выбросы.

Виновником загрязнения органы исполнительной власти, местного самоуправления и местные жители указывают ООО «Понинковская картонно-бумажная фабрика - Украина» и КП «Полонное тепловодоснабжение», расположенные в Хмельницкой области.