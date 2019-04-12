На Житомирщине обнаружили массовую гибель рыбы в реке Случ

Гибель рыбы обнаружили утром в городе Барановка. Очевидцы сообщают, что на поверхности воды, хватая ртом воздух, пытается спастись еще живая рыба.

На Житомирщине в городе Барановка в реке Случ выявлена массовая гибель рыбы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Барановской городской объединенной территориальной общины.

Как отмечается в сообщении, 12 апреля утром на реке Случь в Барановке вдоль берегов повсплывала мертвая рыба.

«На поверхности воды, хватая ртом воздух, пытается спастись та, что еще жива. Несколько человек вылавливают рыбу, чтобы выпустить ее в пруды и таким образом спасти», - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что Барановский городской совет направил письма в Государственную экологическую инспекцию в Житомирской области, в Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Житомирской области, Новоград-Волынскую местную прокуратуру, в Баранивское отделение полиции Новоград-Волынского отдела полиции ГУНП в Житомирской области с призывом срочно принять меры.

Причины гибели рыбы сейчас устанавливают специалисты.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в предыдущие годы уже были случаи загрязнения рек Хомора и Случ, однако ситуацию на некоторое время удалось стабилизировать.

По результатам предыдущих анализов специалисты установили, что одна из рек - река Хомора - периодически загрязняется стоками со стороны Хмельницкой области. Ситуация получила широкую огласку как в Барановском районе, так и на Житомирщине в целом.