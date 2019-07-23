цей матеріал доступний українською

Поднебесные рыбки: в Китае откроют первый в мире высокогорный аквариум

17:16, 23 июля 2019
Экология
97 0
Официальное открытие запланировано на 18 августа / фото: Xinhua

Об этом сообщает chinadaily.com.cn.

Читайте такжеУкраинские ученые показали первую партию жемчужин, выращенных в искусственных условиях (видео)

Он находится в городе Синин в провинции Цинхай, и уже признан самым высокогорным в мире. В нем обитают более 100 наземных и 400 водных представителей фауны. В частности, белуги, дельфины, медузы и редкий карп, на теле которого практически нет чешуи.

На данный момент аквариум работает в тестовом режиме, так как некоторые его обитатели все еще на карантине. Однако, по словам владельцев, скоро здесь будут проходить даже шоу с участием дельфинов и других животных.

Как сообщал УНИАН, в Китае открывается роскошный гостиничный комплекс Intercontinental Shanghai Wonderland, построенный на месте бывшего карьера на горном хребте Шешань.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#рыбы