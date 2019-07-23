Поднебесные рыбки: в Китае откроют первый в мире высокогорный аквариум

В аквариуме обитают более 100 наземных и 400 водных представителей фауны.

На территории Северо-Западного Китая откроют аквариум, расположенный на высоте более 2,2 тыс. метров над уровнем моря

Об этом сообщает chinadaily.com.cn.

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Он находится в городе Синин в провинции Цинхай, и уже признан самым высокогорным в мире. В нем обитают более 100 наземных и 400 водных представителей фауны. В частности, белуги, дельфины, медузы и редкий карп, на теле которого практически нет чешуи.

На данный момент аквариум работает в тестовом режиме, так как некоторые его обитатели все еще на карантине. Однако, по словам владельцев, скоро здесь будут проходить даже шоу с участием дельфинов и других животных.

Как сообщал УНИАН, в Китае открывается роскошный гостиничный комплекс Intercontinental Shanghai Wonderland, построенный на месте бывшего карьера на горном хребте Шешань.