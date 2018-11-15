В Китае открывается первый в мире подземный отель внутри карьера с водой (фоторепортаж, видео)

Пятизвездочный отель Intercontinental Shanghai Wonderland построен внутри 88-метрового карьера, заполненного водой, и 16 из его 18 этажей находятся ниже уровня земли.

В Китае открывается роскошный гостиничный комплекс Intercontinental Shanghai Wonderland, построенный на месте бывшего карьера на горном хребте Шешань.

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Пятизвездочный отель, также известный как Deep Pit Hotel, фактически является первым в мире подземным отелем. Он построен внутри 88-метрового карьера, заполненного водой. Из 18 этажей отеля 16 технически расположены ниже уровня земли, в том числе два под водой, где гости могут наслаждаться видом на огромный аквариум.

Верхний этаж отеля находится как бы на первом этаже над уровнем земли и имеет покрытую флорой и фауной крышу, плавно сливаясь с окружающей территорией. Он был построен на экологически чистых принципах проектирования и генерирует свою собственную энергию, отопление и освещение за счет использования геотермальной и солнечной энергии.

В целом отель имеет 336 роскошных номеров с панорамным видом на карьер Шешань с многочисленными водопадами, скалами и островками.Также в центр отеля встроенн искусственный стеклянный водопад, которым посетители могут любоваться со своих изогнутых балконов или прыгая с тарзанки в воду прямо с вершины здания.

Строительство отеля Intercontinental Shanghai Wonderland заняло десять лет. Расположен он в городе Сунцзян примерно в 35 км от Шанхая, в 30 км от аэропорта Хунцяо и рядом с национальным парком Шешань и одноименными ботаническими садами.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее изобретательные китайцы также построили роскошный отель в виде огромного пончика.