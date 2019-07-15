Бывшая цирковая белая медведица Чада переехала в новый дом под Житомиром

Первый владелец покинул животное 9 лет назад, ему приходилось жить в ужасных условиях.

В эти выходные на Житомирщину перевезли бывшую цирковую белую медведицу, которую 9 лет назад покинул владелец.

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Как сообщили УНИАН в Васильевском центре реабилитации животных, белая медведица “Чада” прожила здесь последние 2,5 года. До этого она жила в ужасных условиях в одном из зоопарков, ее выкупили волонтеры из Киева, а владелец Васильевского центра забрал хищницу на временное проживание.

Теперь же Тяньшанская белая медведица переехала из Васильевского зоопарка в житомирский центр реабилитации медведей в селе Березовка Житомирского района. Здесь для нее подготовили не только берлогу, но и небольшое озеро, поскольку белые медведи нуждаются и в водной среде.

«Мы транспортировали медведицу в ее новый дом! Было тяжело на душе ......

Однако, пожалуй, Чаде теперь очень хорошо!)))))», - рассказали сотрудники Васильевского центра реабилитации животных, которые транспортировали Чаду.

Как сообщал УНИАН, перед тем, как попасть в зооцентр в Васильевке, медведица Чада долго жила в маленькой клетке. Однако усилиями зоозащитников ее удалось временно переместить в другие условия – в частный зооцентр Васильевки Запорожской области. И вот теперь появилась возможность кардинально изменить жизнь Чады.