У покинутой циркачом медведицы появится собственное жилище под Житомиром
13:50, 03 июля 2019Экология
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Ее готов принять приют для медведей «Белая скала».
Медведицу Чаду 9 лет назад покинул владелец / фото Facebook UAAA
В Житомирскую область из Запорожской перевезут бывшую цирковую медведицу, которую 9 лет назад покинул владелец.
Как сообщили УНИАН в Украинском объединении защитников животных, речь идет о медведице Чаде.
Отмечается, что все годы она провела в маленькой клетке. Однако усилиями зоозащитников Чаду удалось временно переместить в другие условия – в частный зооцентр, расположенный в городе Васильевка Запорожской области.
По сведениям зоозащитников, теперь появилась возможность кардинально изменить жизнь Чады. Ее готов принять приют для медведей «Белая скала», который находится под Житомиром. Там для Чады готовится просторный вольер с берлогой, хорошее питание и надлежащий ветеринарный уход. Вывоз планируется на середину июля.
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