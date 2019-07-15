Discovery займется защитой акул, которым угрожает нелегальная торговля плавниками

По данным Discovery Channel, ради нелегальной торговли плавниками в мире убивают более 70 миллионов акул в год.

Discovery Channel вместе с некоммерческой организацией Oceana займутся защитой акул, которым угрожает нелегальная торговля плавниками.

Об этом говорится в сообщении пресс-офиса Discovery Channel.

Читайте такжеУченые засняли редкую шестижаберную акулу (видео)

«В этом году Oceana и Discovery объединяются, чтобы помочь защитить акул, которым угрожает нелегальная торговля плавниками (ради которой убивают более 70 миллионов акул в год)», - говорится в пресс-релизе.

В Discovery Channel отмечают, что борьба с этой практикой также поддерживается сотрудничеством с крупными брендами, которые собирают деньги для кампаний Oceana и создают образовательный контент о важности акул для поддержки экосистемы планеты.

Кроме того, компания продолжает сотрудничество с морскими биологами и научными учреждениями для того, чтобы с помощью инновационных технологий изучить самые редкие и необычные виды акул в мире.

Также Discovery Channel запускает серию телепередач об акулах.

«Shark week (неделя акул) - самое продолжительное и ожидаемое летнее теле-событие, которое возвращается на экраны в понедельник, 29 июля, и продлится до воскресенья, 4 августа. Более чем 20 часов программ и телепередач Discovery Channel расскажут захватывающие истории об акулах и загадочном мире этих морских существ… «Shark week позволит зрителям погрузиться в глубины океана в поисках Deep Blue, задействует первую приманку-дрон для тюленей и протестирует передовые технологии для наблюдения за акулами», - говорится в пресс-релизе.