В Чернигове запретили купаться на центральном пляже

Информация о разрешение на купание будет обнародована дополнительно.

В Чернигове из-за загрязнения воды временно запрещено купаться в Десне на центральном городском пляже «Золотой берег», который в июне дополнительно обследовали после нескольких трагических случаев гибели детей.

Как сообщили в сети Facebook местные жители, на пляже установлены информационные таблички с предупреждением о запрете купания.

Также есть соответствующие объявления от Черниговского лабораторного центра.

Согласно информации ГУ «Черниговский лабораторный центр», на пляже купание временно запрещено в связи с превышением в 1,3 раза микробиологического загрязнения воды (13 тыс. в дм куб. при норме не выше 10 тыс. в дм куб.).

Также указано, что информация о разрешении на купание будет обнародована дополнительно.

Как уточнили в Черниговском горсовете, в этом году из-за жары и улучшения инфраструктуры количество отдыхающих на «Золотом берегу» увеличилось в разы. К примеру, в один из июньских дней по приблизительным подсчетам пляж посетили около 12 тысяч горожан и гостей города.

В конце июня дно пляжа дополнительно обследовали после нескольких случаев гибели детей во время купания. Люди жаловались на наличие глубоких ям на дне. Сначала его обследовали специальным прибором для измерения глубины - эхолотом, а затем работали водолазы. По их заключению, ям и водоворотов, опасных для людей, там нет.

Также на пляже введены дополнительные меры безопасности: работа пляжа официально продлена до 21 часа, именно до этого времени работают спасатели. Всего их пять - трое в лодке и двое на берегу. Есть дежурная медсестра.

Как сообщал УНИАН, с начала года на водоемах области утонули уже около 50 человек, в Чернигове - 14, что значительно больше, чем в прошлом году.

На сайте Черниговского горсовета петиция «Стоп смертям на «Золотом берегу» собрала за три дня 550 подписей (для рассмотрения нужно 250). Одна из авторов петиции Виктория Александрова предлагала увеличить количество команд спасателей, продлить их работу с 6 утра до 22 вечера, и обеспечить постоянное дежурство кареты скорой помощи с возможностями реанимации.