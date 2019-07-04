Под Харьковом заметили опасных пауков (фото)

Яд этих пауков не вызывает летального исхода у крупных животных и человека.

В городе Лозовая Харьковской области заметили опасных ядовитых пауков. Местные жители предположили, что это южнорусские тарантулы.

Это вид ядовитых пауков из семейства пауков-волков, передает сайт "Город Х".

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"Знакомая прислала это фото. Позавчера вечером в районе 3-го микрорайона увидели этого паука (размер 7 см) и бросили в него камнем. Из его спины тут же разбежались сотни паучат. Возможно, нужна дезинсекция в том районе? Или хотя бы предупредите детей, чтоб были осторожны и не брали в руки!", - рассказала местная жительница Юлия Черных.

Укус южнорусского тарантула для человека по болезненности сравним с укусом шершня и вызывает лишь местный отёк. Яд не вызывает летального исхода у крупных животных и человека ввиду слабой активности и малой концентрации белковых токсинов, парализующих нервную систему. После укуса у человека возникает отёк и боль в укушенном месте, иногда кожа становится жёлтого цвета и остаётся такой около двух месяцев.

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