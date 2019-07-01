Новый вид мух назвали в честь героя "Игры престолов" за способность делать зомби из насекомых

Теперь в окно австралийцев может влететь настоящий Король Ночи, но только когда наступает зима.

В Австралии новый вид мух назвали в честь антигероя "Игры Престолов" - Короля Ночи. Вид получил название Paramonovius Nightking.

Как поясняет BBC, такое имя было выбрано потому, что особи этого вида процветают зимой, имеют шерсть на спине, которая напоминает корону. А еще эти мухи способны превращать других насекомых в "зомби".

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Король Ночи размером с один сантиметр. Его можно найти в зимний период на Западе Австралии. Как сообщает издание, за прошлый год в стране назвали 230 новых видов существ. Aramonovius Nightking был открыт в 2012 году парой ученых в Wandoo National Park. Однако, только сейчас студент CSIRO Сюанкун Ли подтвердил, что это неизвестный до сих пор вид насекомых.

По словам етимолога CSIRO доктора Брайана Лиссарда, решение назвать муху в честь героя "Игры Престолов" появилось мгновенно.

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"Насекомое имеет много общего с героем сериала. Они оба появляются только зимой и имеют корону из шипов на голове. Самки мух откладывают яйца в других насекомых. А потомство потом съедает жертв изнутри, превращая их в ходячих зомби. Настоящий Король Ночи", - пояснил ученый.