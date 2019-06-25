В МинВОТ ответили на слухи о подаче воды в Крым

Ранее в сети появилась информация, что оккупационные власти Крыма восстанавливают Северо-Крымский канал, чтобы якобы принимать по нему воду из Днепра.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировали появившуюся в сети информацию о том, что оккупационные власти Крыма якобы готовятся принимать воду по Северо-Крымскому каналу и для этого проводят восстановительные работы.

Читайте такжеОккупанты объяснили экологическую катастрофу в Крыму жарой и отсутствием осадков

По информации МинВОТ, где работает Тука, после ливней в Крыму чистят канализацию, передают "Факты".

"Может, оккупанты что-то делают и на канале. То, что они там к чему-то готовятся, — это их дело, могут готовиться хоть лодки с бриллиантами принимать. Но никто никакую воду подавать в оккупированный Крым не собирается. Никаких подготовительных (даже на теоретическом уровне) работ правительством Украины не велось и не ведется", — подчеркнул Тука.

Напомним, запущенный в 1963 году Северо-Крымский канал на 85% обеспечивал Крым пресной водой. С мая 2014 года подача воды была прекращена.