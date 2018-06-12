Последствия оккупации: главная водная артерия аннексированного Крыма превращается в мусорную свалку (фото)

Местные дачники и садоводы рассказали, что после того, как вода перестала поступать из материковой Украины по каналу, сады без полива усыхают, а дачные кооперативы приходят в запустение.

Участок Северо-Крымского канала на северной окраине Армянска в аннексированном Крыму густо зарос камышом, кустарником и превращается в мусорную свалку.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Местные дачники и садоводы рассказали, что после того, как вода перестала поступать из материковой Украины по каналу, сады без полива усыхают, дачные кооперативы приходят в запустение, жители Армянска все меньше работают на дачных участках.

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«Вода была – было все, был порядок. Цвели сады, хватало овощей, хватало фруктов, а сейчас вода только в частном секторе, и то – там питьевой водой люди поливают. Это тоже не дело», – возмущается один из местных жителей.

Совсем без питьевой воды Армянск не остался. Ее по трубопроводу подают из двух близлежащих артезианских скважин, но вода в них истощается, жалуются дачники.

Как сообщал УНИАН, крымское село Правда Первомайского района страдает от страшной засухи. Причиной тому стало перекрытие Северо-Крымского канала в следствие оккупации Крыма Россией.