Столица готовит к отправке около 60 тонн отработанных батареек.

Киев договорился с польским предприятием об утилизации отработанных батареек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время пресс-завтрака.

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По его словам, столица готовит к отправке в Польшу около 60 тонн отработанных батареек, и сейчас определяется перевозчик, который будет доставлять груз.

«Город выделил средства на то, чтобы вывезти собранные батарейки, в составе которых есть химически опасные вещества. К сожалению, в Украине нет ни одного перерабатывающего предприятия. Мы ездили в Польшу, там такое предприятие есть. И мы сейчас проводим конкурс на избрание перевозчика для вывоза первой партии батареек из Украины в Польшу. Они готовы к отправке», - сказал Пантелеев.

Он заявил о проблеме захоронения радиоактивных отходов, находящихся на территории города. «Это завод «Радикал», на котором находится 200 тонн ртути и почва, которая также содержит ртуть», - уточнил Пантелеев и добавил, что отечественное предприятие по переработке ртути осталось на оккупированной территории.

Чиновник сообщил о планах переправить эти отходы в зону отчуждения. «Сейчас мы это прорабатываем, ведется проектирование для того, чтобы вывезти эти отходы с территории Киева. Вы знаете, что в зоне отчуждения оборудован объект для захоронения радиоактивных отходов. Город вместе с Минэнерго проектирует также объект по захоронению химических отходов - киевские химические отходы должны также туда пойти», - сказал Пантелеев.

Отработанные люминисцентные лампы, по его словам, перерабатывают в Украине.