"Спасите деревья Днепра!" Активист обратилась к Зеленскому

В Днепре идет массовый спил зеленых насаждений в нарушение государственных санитарных и этических норм.

Активист Татьяна Лампика обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой остановить массовую обрезку деревьев в Днепре и по всей Украине.

Видеообращение глава общественного формирования "Экологический патруль" Днепропетровской области, представитель общественности в Министерстве экологии и природных ресурсов опубликовала в Facebook

Лампика отметила, что в Днепре идет массовый спил зеленых насаждений в нарушение государственных санитарных и этических норм. Таким образом власти осваивают бюджет.

Поэтому общественность областного центра попросила главу государства вмешаться в ситуацию и помочь остановить массовую резку не только в Днепре, но и по всей территории Украины.

Примечательно, что на специальном сайте активисты даже зарегистрировали петицию, цель которой – остановить неоправданную вырубку деревьев при реконструкции улицы Короленко в Днепре. Для того, чтобы ее рассмотрели, необходимо собрать 1000 подписей. Однако всего за пять дней (петиция зарегистрирована 5 июня) ее уже успели поддержать 771 человек.