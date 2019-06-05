Под Харьковом заметили редчайшую куницу (фото)

В Украине проживает около 100 особей этой куницы.

На юге Харьковской области заметили редчайшую куницу - перегузню, занесенную в Красную Книгу.

Фото животного опубликовано в социальных сетях, передает Харьковский курьер.

«Вот это удача. Интересно, как удалось сфотографировать в таком ракурсе», - пишут подписчики группы «Животный мир Украины» в Facebook.

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Перегузня - вид млекопитающих из семейства куньих. Обитает в Восточной Европе, Передней и Центральной Азии. Перегузня - единственный хищник фауны Украины, который имеет пеструю окраску.

В Украине распространена на территории Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Живет в целинных степях, в норах, на поверхность вылезает редко, только ночью или в сумерки. Реже селится в кустарниках, долинах рек и окраинах лесных массивов в лесостепи.

Перегузня занесена в Красную книгу Украины. Природоохранный статус вида: редкий. В Украине проживает около 100 особей. Причины изменения численности: трансформация целинных степей в агроценозы, а также повсеместное исчезновение сусликов и слепышей - основных жертв хищника.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области волонтеры реабилитируют найденную в музее енотовидную собаку.