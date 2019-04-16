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Под Харьковом выхаживают найденную в музее енотовидную собаку (видео)

13:36, 16 апреля 2019
Спасение видов
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Обессиленное животное обнаружили под одним из поездов посетители музея Южной железной дороги. Енотовидную собаку доставили в клинику, где у нее выявили заражение клещами, укусы на шее, анемию и обезвоживание.

После оказания необходимой медицинской помощи питомца оставили на реабилитацию. Сейчас хищник пока чувствует слабость, но уже выходит питаться по ночам.

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Теги: #Харьков#собака