В венгерском зоопарке публике впервые показали детеныша чрезвычайно редкой обезьянки (видео)

Животному всего месяц, от мамы не отходит ни на минуту.

В венгерском зоопарке состоялся дебют новорожденного эдипового тамарина.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Этот вид находится на грани выживания, поэтому работники зверинца изрядно обрадовались появлению малышей. Животному всего месяц, от мамы не отходит ни на минуту.

Над именем для зверушки долго не раздумывали, назвали в честь известного венгерского композитора - Ференца Листа.