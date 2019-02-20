Порошенко заявил об ухудшении экологической ситуации и риске техногенной катастрофы на Донбассе

Президент отметил, что возле линии соприкосновения существует ряд потенциально опасных объектов, которые из-за обстрелов вооруженными формированиями РФ могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет об ухудшении экологической ситуации и риске техногенной катастрофы на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

По словам главы государства, экологическая ситуация на оккупированном Донбассе ухудшается, в частности из-за затопления угольных шахт, что создает риск загрязнения воды.

«Возле контактной линии существует ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы», - подчеркнул Порошенко.