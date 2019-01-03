В Северном море сухогруз потерял контейнеры с химикатами

Контейнеровоз MSC ZOE построен в 2015 году, он ходит под флагом Панамы.

В Северном море в ночь с 1-го на 2 января один из крупнейших контейнеровозов мира MSC ZOE потерял три контейнера с химикатами – органическими пероксидами.

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Об этом сообщает "Морской бюллетень". Отмечается, что соединение при определенных условиях взрывоопасно. Всего с судна в море попало около 270 контейнеров, преимущественно с запчастями, игрушками и мебелью.

MSC ZOE следовало из португальского порта Синиш в немецкий порт Бремерхафен. По данным "Морского бюллетеня", на берег в Нидерландах выбросило более 20 потерянных контейнеров.

Контейнеровоз MSC ZOE построен в 2015 году, он ходит под флагом Панамы.