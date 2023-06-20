Как оказалось, многие в своей жизни сталкивались с чем-то необъяснимым.

Пользователей форума Reddit попросили рассказать о паранормальных вещах, которые с ними случались. Ответы действительно вызывают мурашки по коже.

Призрак деревянного дома

Один из пользователей рассказал, что ему доводилось какое-то время жить в доме, которому более ста лет. Там он слышал шаги, а также регулярно страдал от исчезновения вещей в доме. Жутким было то, что уже на следующий день пропавшие предметы возвращались на место.

"Раньше я жил в деревянном доме, которому было не меньше 100 лет. Ранее там жил известный ветеринар, пока не скончался в этом же доме. Там я впервые заметил, что некоторые вещи исчезали, но на следующий день снова появлялись. Это было странно, но сначала я думал, что сам их теряю. Мурашки по коже бежали, когда ночью я слышал чьи-то шаги по деревянному полу. А еще пугало чувство того, что за мной кто-то наблюдает", - вспомнил он.

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Часы

Еще один комментатор поделился, что во время ужина с семьей со стены подозрительным образом упали часы. Ни он, ни его родственники так и не смогли определить почему они упали, ведь крепление было целым.

"Во время семейного ужина деревянные часы сами собой сорвались с крючка. Крюк был целым, поэтому мы так и не поняли, почему часы упали…" - написал пользователь.

Фигура девушки

"Однажды я проснулся ночью и увидел призрачную фигуру девушки, стоящей у моей кровати. Она не говорила, но ее глаза были полны грусти. Я сразу понял, что это был дух умершей. Жутковато…", - написал еще один пользователь.

Кошка что-то видит

Другой комментатор, у которого дома живет кошка, заметил за ней странное поведение. С тех пор находиться дома спокойно он не может.

"Недавно ночью заметил, что моя кошка сидит перед закрытой дверью в комнату и сердито шипит. Я подумал, что что-то не так, и открыл дверь. За ней никого не было, но окно в комнате было распахнуто. Кошка как будто предупреждала меня о чем-то, что только она видела. Это было поистине жуткое ощущение!" - написал юзер.

Напомним, женщина нашла гениальный способ занять детей и расслабиться.

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