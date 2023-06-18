Мама поделилась секретом "ухода за собой", для этого вам понадобится дешевая футболка и маркер.

Иногда уход за детьми может быть очень утомительным, и как родитель вы можете искать новые и инновационные способы занять своих детей, чтобы у вас было немного времени, чтобы расслабиться.

Одна сообразительная мама сделала все возможное и решила совместить игры своего ребенка со своим отдыхом, пишет Mirror. Для этого она использует футболку, маркеры и любимые машинки ее ребенка.

Мама разместила в своих соцсетях кадры, чтобы подсказать другим родителям, как они могут получить бесплатный массаж. Она написала:

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"Нарисуйте несколько дорог на старой футболке и позвольте детям использовать вашу спину в качестве трассы… Это потрясающе!".

Женщина сказазала, что ей следовало, наверное, погладить футболку, но ей было все равно. На кадрах она продемонстрировала, как рисовать дороги на простой белой футболке с помощью маркера и линейки.

Она добавила: "Попросите вашего ребенка использовать спину в качестве дороги — это часы веселья для него, а вы получите лучший массаж в жизни".

Как отреагировали в сети на "изобретение" мамы

В комментариях родители похвалили такую идею женщины. Вот что пишут:

"Боже, кака прекрасная игра!"

"Мне это нравится. Попробую!"

"Ха-ха, это действительно гениально!"

Как женщина нарушила главное правило свадьбы "без детей"

Ранее одна невеста рассказала в сети, что была возмущена, когда ее двоюродная сестра решила нарушить правила и привести ребенка на ее свадьбу "без детей". Накануне церемонии пара всем дала понять, что на этом празднике детей быть не должно.

Женщина сказала, что исключений не было ни для кого, поэтому она была озадачена поступком кузины - та пришла на свадьбу с ребенком.

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