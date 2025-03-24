Атос Саломе связал это предсказание с миллиардером Илоном Маском и его компанией Neuralink.

"Живой Нострадамус" утверждает, что миллиардер Илон Маск может случайно установить контакт с инопланетянами. 38-летний Атос Саломе полагает, что он что-то скрывает, когда речь идет о его компании Neuralink, работающей над мозговыми имплантами, пишет Daily Star.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

"Если мы проанализируем идеи Карла Юнга о коллективном бессознательном или теории квантового разума, которые предполагают, что сознание может не ограничиваться мозгом, Neuralink может служить мостом к измененным состояниям восприятия", — сказал он.

Видео дня

И подчеркнул, что это открывает захватывающие вопросы: возможно ли получить доступ к акашическим записям (мистическому знанию, закодированному в нефизической сфере бытия), нелокальной памяти или даже разумам, которые превосходят наше измерение. Проще говоря, Саломе считает, что с помощью технологий можно будет получить доступ к теоретической "библиотеке" человеческих мыслей.

Именно это заставляет его думать, что Маск может случайно создать "инструмент для взаимодействия с внеземными разумами или другими цивилизациями".

"Теории о существовании развитых цивилизаций предполагают, что они могут общаться телепатически или с помощью неизвестных науке средств. Если Neuralink позволит человеческому разуму подключаться к более широким информационным сетям, чем те, что доступны сейчас, возможно, мы готовимся к беспрецедентному контакту с инопланетными разумами?", - отметил "Живой Нострадамус".

По сути, Саломе полагает, что развитие технологий, использующих нечто похожее на "телепатию", может открыть путь к общению через разные измерения.

Другие предсказания "Живого Нострадамуса"

Ранее УНИАН сообщал про предупреждение о новой угрозе от "Живого Нострадамуса". Провидец предостерег, что поспешное общение с инопланетянами может быть чревато серьезными последствиями для всей планеты Земля.

Кроме того, ранее он сделал леденящее душу предсказание на 2025 год. По его словам, 2025 год станет годом, когда "человечество вступит в важный поворотный момент из-за новых технических достижений". Это будет год радикальных инноваций, но также и беспрецедентных вызовов.

Вас также могут заинтересовать новости: