"Живой Нострадамус" рассказал, с какими вызовами столкнется человечество.

38-летний бразилец Атос Саломе, "живой Нострадамус", который успешно предсказал множество глобальных событий последних лет и 2024 года, в частности, теперь рассказал о том, что ждет нас в 2025 году.

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Ранее он заявлял о пандемии коронавируса, смерти королевы Елизаветы II, о глобальном сбое в работе Microsoft. А теперь, в эксклюзивном материале Daily Mail, он предупреждает, что 2025 год станет годом, когда "человечество может потерять контроль над технологиями". По его словам, ожидаются довольно "радикальные" инновации, но и беспрецедентные проблемы, связанные с этим.

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В частности, из-за развития квантовых вычислений, искусственного интеллекта и медицинских достижений, мир может оказаться "на пороге революционного прогресса — или неминуемой катастрофы".

"Похоже, что сейчас мир находится на перекрестке, который может оказаться самым критическим в истории", - отметил Саломе.

"Живой Нострадамус" предсказал, что в 2025 году искусственный интеллект достигнет невообразимого уровня, когда он сможет диагностировать болезни за считанные секунды, проектировать здания и так далее.

"Но поскольку мы передаем машинам так много власти, возникает вопрос: что произойдет, если мы потеряем контроль?", - подчеркнул экстрасенс.

Кроме того, Саломе вспомнил и про квантовые вычисления, которые раньше ограничивались экспериментальными лабораториями, но которые уже скоро смогут решать практические задачи — моделировать молекулы для создания новых лекарств или, возможно, взламывать глобальные системы цифровой безопасности.

Саломе также предупредил, что правительства, банки и учреждения могут столкнуться с беспрецедентным киберкризисом.

"Живой Нострадамус" предложил также представить будущее, где человеческий мозг непосредственно подключают к искусственному интеллекту. Он отметил, что это может лечить неврологические заболевания, но и представляет собой пугающий риск — вторжение в сознание и манипулирование мыслями. И поделился своими мыслями о части других тем.

Цифровые валюты и конец физических денег

В 2025 году, по прогнозам Саломе, произойдет консолидация государственных цифровых валют.

"Транзакции будут быстрыми, но полностью отслеживаемыми, что вызовет серьезные опасения по поводу конфиденциальности. Правительства будут иметь абсолютный контроль над цифровыми деньгами, смогут замораживать счета или следить за каждой покупкой", - отмечает Саломе.

Кибероружие

Он также предупреждает о росте числа кибератак, способных парализовать работу электросетей, больниц и банковских систем.

Исследование космоса

"Живой Нострадамус" говорит, что благодаря телескопу Джеймса Уэбба человечество может наконец получить ответ на вопрос о существовании инопланетной жизни, а правительства, например США, могут рассекретить файлы об НЛО.

Ядерный синтез и климатические катастрофы

Саломе также обращает внимание на то, что глобальное потепление создает такие проблемы, как таяние Арктики, которое приведет к выбросу метана в "катастрофических количествах" и усугубит климатический кризис.

Захват власти против технологического контроля

Эти движения могут подтолкнуть правительства к пересмотру некоторых политик и восстановлению личных свобод людей, отметил "живой Нострадамус".

Ранее УНИАН сообщал, что он ранее предсказал Третью мировую войну, исходя из риторики России и Китая. "Россия тайно создает оружие с ядерным потенциалом для ASAT, противоспутниковых целей. Она заблокировала призывы США и Японии укрепить договоры, запрещающие ядерное оружие в космосе", - отметил "живой Нострадамус".

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