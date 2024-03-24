Если не боитесь появления шерсти на всех поверхностях в доме, возможно, именно эти котики подойдут вам больше всего.

Коты - самые популярные животные-компаньоны в мире. Мягкий, приятный на ощупь мех является одной из причин того, почему люди держат дома этих милых созданий. Хотя некоторым людям наоборот нравятся короткошерстные и даже "лысые" коты - это уже дело вкуса.

Издание Scotsman составило список из 10 кошачьих пород, которые отличаются среди остальных своей ну очень густой и длинной шерстью. Если для вас котик - это синоним слова "пушистик", вам точно стоит обратить внимание на эти породы:

Персидская кошка . Очень пушистая и имеет замечательную маленькую мордочку, что делает ее популярной в домохозяйствах по всему миру. Мейн Кун . Нежный великан кошачьего мира. Эта порода кошек является одной из самых больших по размеру и степени пушистости. Рэгдолл . Одна из самых милых пород на земном шаре. Говорят, это одна из самых спокойных пород кошек. А еще они имеют удивительную пушистую шерсть. Норвежская лесная кошка . Эта потрясающая порода кошек очень приятная и хорошо ладит с другими породами кошек и даже собаками! Однако их пушистость означает, что вам обязательно придется их регулярно расчесывать. Бирманская кошка . Это спокойное и уравновешенное создание, которое имеет пушистую шерсть с характерным рисунком. Сибирская порода кошек . Действительно замечательная порода, которая имеет много энергии и дарит много любви. У них один из самых пушистых хвостов в кошачьем королевстве! Экзотическая короткошерстная кошка . Ее название на самом деле не имеет никакого смысла, ведь шерсть у этих котиков обычной длины, хотя действительно короче, чем у остальных фигурантов этого списка. Однако эта шерсть очень густая и мягкая! Гималайская кошка . Эта порода имеет невероятно длинную шерсть и бывает разных цветов и узоров. Рагамаффин . Имеет внешность похожую на породу рэгдолл и имеет шерсть средней длины, которая не спутывается и требует меньше ухода, но все равно имеет максимальную пушистость. Американский бобтейл . Эта коренастая порода имеет потрясающую шерсть. Однако вместо того, чтобы быть пушистой, их шерсть часто лохматая.

Другие интересные материалы о домашних пушистиках

Как писал УНИАН, если вы решили завести собаку, стоит учесть, что не все собаки одинаково хорошо уживаются в одном доме с другими животными. Если вам нужен пес, который хорошо ладит со всеми, обратите внимание на эти 10 собачьих пород.

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Также мы рассказывали о самых радостных породах собак. Эти собаки известны своим солнечным нравом и от природы являются игривыми, дружелюбными и переполненными энтузиазмом к жизни.

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