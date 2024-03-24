Рэгдол и перс - одни из самых пушистых пород в мире / коллажи УНИАН, фото wikipedia.org

Коты - самые популярные животные-компаньоны в мире. Мягкий, приятный на ощупь мех является одной из причин того, почему люди держат дома этих милых созданий. Хотя некоторым людям наоборот нравятся короткошерстные и даже "лысые" коты - это уже дело вкуса.

Издание Scotsman составило список из 10 кошачьих пород, которые отличаются среди остальных своей ну очень густой и длинной шерстью. Если для вас котик - это синоним слова "пушистик", вам точно стоит обратить внимание на эти породы:

  1. Персидская кошка. Очень пушистая и имеет замечательную маленькую мордочку, что делает ее популярной в домохозяйствах по всему миру.
  2. Мейн Кун. Нежный великан кошачьего мира. Эта порода кошек является одной из самых больших по размеру и степени пушистости.
  3. Рэгдолл. Одна из самых милых пород на земном шаре. Говорят, это одна из самых спокойных пород кошек. А еще они имеют удивительную пушистую шерсть.
  4. Норвежская лесная кошка. Эта потрясающая порода кошек очень приятная и хорошо ладит с другими породами кошек и даже собаками! Однако их пушистость означает, что вам обязательно придется их регулярно расчесывать.
  5. Бирманская кошка. Это спокойное и уравновешенное создание, которое имеет пушистую шерсть с характерным рисунком.
  6. Сибирская порода кошек. Действительно замечательная порода, которая имеет много энергии и дарит много любви. У них один из самых пушистых хвостов в кошачьем королевстве!
  7. Экзотическая короткошерстная кошка. Ее название на самом деле не имеет никакого смысла, ведь шерсть у этих котиков обычной длины, хотя действительно короче, чем у остальных фигурантов этого списка. Однако эта шерсть очень густая и мягкая!
  8. Гималайская кошка. Эта порода имеет невероятно длинную шерсть и бывает разных цветов и узоров.
  9. Рагамаффин. Имеет внешность похожую на породу рэгдолл и имеет шерсть средней длины, которая не спутывается и требует меньше ухода, но все равно имеет максимальную пушистость.
  10. Американский бобтейл. Эта коренастая порода имеет потрясающую шерсть. Однако вместо того, чтобы быть пушистой, их шерсть часто лохматая.

Другие интересные материалы о домашних пушистиках

Как писал УНИАН, если вы решили завести собаку, стоит учесть, что не все собаки одинаково хорошо уживаются в одном доме с другими животными. Если вам нужен пес, который хорошо ладит со всеми, обратите внимание на эти 10 собачьих пород.

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Также мы рассказывали о самых радостных породах собак. Эти собаки известны своим солнечным нравом и от природы являются игривыми, дружелюбными и переполненными энтузиазмом к жизни.

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