Ходьба приносит пользу нашему здоровью.

Каждый хоть раз в жизни слышал о пользе ходьбы по 10 тысяч шагов в день. Персональный тренер, которая проходит в день до 20 тысяч шагов, решила проходить в два раза больше

Издание Toms guide пишет, что для пользы для здоровья не надо ежедневно проходить огромное количество шагов.

Исследование Американской ассоциации сердца показало, что каждое увеличение на тысячу шагов в день у участников исследования связано с уменьшением шансов умереть по разным причинам на 22 %. Ученые обнаружили, что по сравнению с группой людей, ежедневно проходящих почти 4 тысячи шагов, риск смерти от любых причин снижался на 49 % при 5,5 тысячи шагах и на 67 % при 11, 5 тысячи шагах в день.

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Ходьба полезна для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, она не оказывает сильного воздействия на организм, поэтому меньше болевых ощущений, в отличие от бега, который может привести к болям в коленях, бедрах и лодыжках.

Что будет с телом, если удвоить количество шагов в день:

Боль в ногах, а также огрубевшая кожа и мозоли.

Дополнительная растяжка.

Кардио нагрузка.

Улучшение пищеварения.

Тренер отметила, что в дни таких длительных прогулок она чувствовала себя здоровее, а также поднималось настроение благодаря эндорфинам.

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