Этот двухлетний марафон помог ему осознать свою силу и способность преодолевать препятствия и делать сложные вещи.

Мужчина рассказал о своем двухлетнем марафоне, в течение которого он проходил по 20 тысяч шагов каждый день, и раскрыл уроки, которые он вынес из этого занятия.

В статье для Newsweek Дэвид Пол рассказывает, что начинал как бегун, но потом понял, что больше любит ходить пешком, поэтому принял решение прекратить бегать и начать ходить еще больше. Чтобы поощрять и мотивировать других делать то же самое, он завел блог и публично обязался проходить 20 000 шагов каждый день.

"Мое путешествие началось в середине марта 2018 года, и за два с половиной года, до 31 августа 2020 года, я многому научился, в частности, пяти важным урокам", - отмечает мужчина.

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1. Важность взятого на себя обязательства

Что бы ни происходило в жизни, отмечает мужчина, он всегда достигал 20 000 шагов в день.

"Это означало, что я не просыпался с мыслью о том, сколько шагов я сделаю, а просто знал, как этого добиться. Даже в трудные дни, например, когда моей жене делали операцию по удалению рака молочной железы, я шагал по больничному паркингу", - рассказал он.

2. Используйте эмоциональную награду в качестве мотивации

Хотя эмоции в начале каждого дня менялись, ощущение после выполненного задания было неизменным: чувство выполненного долга и глубокое удовлетворение собой.

"Это ощущение в некоторые дни становилось мотивацией, потому что я знал, как прекрасно буду себя чувствовать, когда завершу все свои шаги", - рассказывает он.

3. Сила личной конкуренции

"Я узнал, что соревнование с самим собой является огромным мотиватором. Возможно, я не могу соревноваться с вами или другими людьми, но я могу соревноваться с самим собой, ставя перед собой личные проблемы", - отмечает Пол.

При этом, утверждает он, привыкнув к этим личным вызовам, можно даже превысить свои собственные пределы.

4. Осознание того, что вы можете делать сложные вещи

"Я делал тяжелые вещи каждый день в течение длительного периода времени, и эта последовательность показала мне, что я могу это сделать. Это невероятно приятное ощущение - знать, на что ты способен", - подчеркивает мужчина.

5. Ваша истинная сила

Дэвид Пол отмечает, что, помимо физической пользы от прохождения 20 000 шагов в день и огромного улучшения физической формы, это путешествие дало ему чувство эмоциональной и умственной силы.

"Я понял, что могу делать тяжелые вещи... и делать их в течение определенного времени ... этот вызов перевернул мой внутренний нарратив с ног на голову. Теперь я знаю, что способен на гораздо большее, чем считал раньше".

В то же время, отметил мужчина, через 2,5 года он завершил свой эксперимент, ведь почувствовал, что фитнес становится слишком большой частью его жизни, и фактически начинает ее контролировать.

Правда в том, что вам не нужно проходить 20 000 шагов в день или даже 10 000, отмечает он. Стоит начать с небольших прогулок по 10 минут и придерживаться этого, чтобы это стало вашей привычкой. Тогда вы сможете развивать ее и наслаждаться всеми преимуществами, которые может предложить вам ходьба.

Ранее УНИАН рассказывал, что произойдет с вашим телом, если целый месяц ходить по 15 тысяч шагов. Так, ходьба может помочь похудеть, укрепить нижнюю часть тела, а также улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

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