Три главные привычки людей, которые никогда не набирают вес

У каждого из нас есть знакомые, которые, кажется, никогда не набирают вес, и все мы, наверное, задавались вопросом, в чем их секрет.

Когда вы смотрите на людей, которые никогда не поправляются, то невольно задумываетесь, как им это удается. Возможно, это их приверженность к физическим упражнениям. Может быть, в пристрастии к свежим овощам с фермерского рынка. Это может быть комбинация факторов, включая их генетику.

Издание Parade пишет, что у них есть чему поучиться - трем привычкам, которые они внедряют в свою жизнь.

Почему вы набираете вес

Многие из нас с возрастом набирают вес, даже не осознавая этого. Это может быть не очень большой вес - эксперты считают, что килограмм или два в год вполне типичны для среднего возраста, - но со временем он увеличивается.

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Помимо течения времени, вы также можете винить свою семью - до некоторой степени. Генетика действительно играет определенную роль в нашем весе и в том, пытаемся ли мы сбросить несколько килограммов или поддерживаем здоровый вес.

Более того, некоторые исследования показывают, что варианты нескольких генов, по-видимому, повышают аппетит или чувство голода и потребление пищи. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, ожирение, скорее всего, является результатом сложного взаимодействия между генетикой и окружающей средой, которое еще не до конца изучено.

Доктор Эндрю Передо, пластический хирург, выполняющий процедуры по коррекции фигуры, говорит: "Генетика играет роль в скорости метаболизма человека. Люди с более быстрым метаболизмом, обусловленным их генетикой, обычно сжигают больше калорий и не набирают столько веса, сколько те, у кого метаболизм медленнее".

Хотя вы не можете изменить свою семейную историю, мы можем кое-что контролировать.

"Существует множество других факторов, почему люди никогда не набирают вес, и генетика не может быть единственной причиной, на которую обращают внимание", - говорит доктор Передо.

"Генетика действительно создает основу", - говорит доктор Мишель Перлман, доктор медицины, гастроэнтеролог и специалист по лечению ожирения из Prime Institute в Майами. "Но это не значит, что мы не можем стать здоровыми".

Что никогда не делают люди, которые не набирают вес

Если вы знаете человека, который, кажется, никогда не набирает вес, то можете быть уверены, что он не прибегает к причудливым диетам.

"Самое большое заблуждение - это причудливые диеты", - говорит доктор Ана Мария Каусель, доктор медицины, эндокринолог и соучредитель Anzara Health в Майами. "Ничто из того, что заставляет вас терять вес в короткий срок, не может иметь длительный результат. Успех похудения зависит от постоянства... и изменения жизненных привычек, а не от краткосрочных ограничений в питании или очищения соками".

Доктор Лин согласна с тем, что ни одна конкретная диета не дала положительных результатов в снижении веса через год.

"Последовательное низкокалорийное питание, особенно завтрак, с разнообразными продуктами может стать ключом к минимизации физиологических адаптаций организма, которые препятствуют потере веса", - говорит он.

Три главные привычки людей, которые никогда не набирают вес

Придерживаются здорового питания

Скорее всего, люди, которые удерживают вес, делают выбор в пользу здорового питания, выбирая продукты, которые содержат много питательных веществ без большого количества сахара и жиров.

Здоровое питание может помочь предотвратить диабет, инсульт, болезни сердца и другие заболевания, которые могут сократить жизнь. Как говорит специалист по лечению ожирения, доктор медицины Дина Перальта-Рейх, "убедитесь, что в ваше тело поступает достаточное количество калорий".

Это не значит, что вы должны отказаться от мороженого или других лакомств, но вы должны быть уверены, что едите продукты, которые полезны для вашего организма.

Они не едят до тех пор, пока не насытятся

Мозгу требуется около 20 минут, чтобы понять, что вы чувствуете себя сытым, отмечает доктор Перлман.

"Все дело в том, как мы едим, как быстро мы едим, как мы себя чувствуем во время еды и как поздно мы едим", - говорит доктор Перлман. "Нам нужно перестать есть, когда мы наелись, а это требует времени. Пищеварение начинается во рту. Мы должны тщательно пережевывать пищу, и это обеспечит адекватное пищеварение".

Возможно, вам также стоит закрывать дверь на кухню на ночь, говорит доктор Сэмюэл Джей Лин, пластический хирург из Бостонской пластической хирургии и доцент хирургии Гарвардской медицинской школы, который предлагает отказаться от поздних ночных перекусов.

"Поздний прием пищи приводит к нарушению циркадных ритмов, изменению температурных циклов тела и увеличению выработки свободного кортизола, что повышает риск ожирения и метаболического синдрома", - объясняет он.

Физически активны

"Большинство людей, которые могут поддерживать здоровый вес, физически активны", - говорит доктор Перальта-Рейх, основатель и директор клиники New York Weight Wellness Medicine.

Исследования говорят, что вы с большей вероятностью наберете вес, если будете вести сидячий образ жизни. Эксперты обычно рекомендуют уделять не менее 150 минут умеренно интенсивной физической активности в неделю. Однако если вы хотите сбросить вес или поддерживать его, то, по данным клиники Майо, вам может потребоваться больше физической активности.

Силовые тренировки помогут вам нарастить и сохранить мышечную массу, что не только поможет вам поддерживать здоровый вес, но и сохранит здоровье и увеличит продолжительность жизни.

Ранее УНИАН писал, что тренер назвал топ пять продуктов со скрытыми калориями.

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