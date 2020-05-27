Женщина прошлась по улице в бикини из медицинских масок и была обругана в сети (фото)

На размещенных кадрах женщина позирует напротив супермаркета в бикини из голубых медицинских масок.

Американка прошлась по улице в купальнике из защитных масок ради протеста против "коронавирусного" карантина.

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За это женщину обругали в сети. Об этом свидетельствуют комментарии под ее постом в Facebook.

На размещенных кадрах Давида Сал позирует напротив супермаркета в бикини из голубых медицинских масок. Женщина уверена, что пандемия коронавируса — это обман.

Пользователи сети раскритиковали американку за бесполезное использование масок. Одни назвали такой поступок неуважением к людям, потерявшим своих близких из-за коронавируса, другие напомнили о необходимости правильного ношения маски.

Ранее сообщалось, что в России медсестра надела прозрачный защитный костюм на бикини и была наказана.

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