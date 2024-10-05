Среди положительных изменений она отметила похудение и укрепление выносливости.

Персональный тренер 3-го уровня и журналист Люси Горналл бегала по 5 километров каждый день в течение месяца и поделилась своим опытом в статье для fitandwell.com.

"Когда началась изоляция от COVID, и спортзалы закрылись, бег вскоре стал моим спасением. Я бегала до тех пор, пока мои колени не заскрипели, а ноги не заболели. Я не останавливалась", - отметила автор.

По ее словам, спустя месяц регулярных пробежек, она, в частности, почувствовала такие изменения:

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Похудение и укрепление выносливости. Как отметила Горналл, она похудела на пару килограммов, при этом не меняя ничего в своем рационе.

Боль в суставах. По словам тренера, влияние бега на суставы - одна из причин, по которой каждый бегун должен обследоваться.

Уменьшение тяги к еде. Тренер была уверена, что после бега ей будет хотеться богатой углеводами еды, но все произошло наоборот.

Ясность ума. Тренер призналась, что иногда отправлялась на пробежку с миллионом мыслей в голове, и бег их "улаживал".

"Наряду с приемом душа и сном, бег стал для меня временем принятия ключевых решений", - добавила тренер.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным 15-летнего исследования с участием более 55 тысяч взрослых, пять-десять минут ежедневного бега в медленном темпе могут снизить смертность от всех причин и увеличить продолжительность жизни.

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