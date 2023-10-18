Камнем преткновения стал подаренный ей на день рождения морской круиз.

Выбрать подарок близкому человеку бывает крайне сложно. А неудачно подобранный подарок может даже заставить близкого человека отказаться от общения с вами.

Именно так произошло у женщины, которая рассказала на Reddit историю о завершении отношений с мужчиной, с которым они были вместе 2,5 года. Камнем преткновения стал подаренный ей на день рождения морской круиз, пишет Mirror.

Мужчина приобрел очень дорогие билеты, чтобы взять любимую в круиз на ее день рождения. И хотя семья и друзья считают этот жест "романтичным", сама женщина называет подарок ужасным, потому что у нее не только были планы на это время, но и есть серьезная морская болезнь.

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"Во-первых, этот подарок не для меня. Я не люблю круизы, потому что у меня очень сильная морская болезнь, и ничего от нее не помогает. Я говорила ему, что у меня есть планы на день рождения. Я уже взяла недельный отпуск на работе, чтобы подготовиться к ярмарке эпохи Возрождения. Я купила билеты и экономлю каждый месяц, чтобы иметь возможность тратить деньги без ущерба для семейного бюджета. Почему он бронировал билеты на то же время, когда я должна вылететь, чтобы попасть этот фестиваль? Кроме того, этот круиз был совсем недешевым, так что это фактически зря потраченные деньги, потому что я не поеду", – пожаловалась женщина.

Она также добавила, что мужчина не впервые принимает решение, не советуясь с ней и выбирая то, что сам считает лучшим. "Мы говорили об этом постоянно в наших отношениях, которые длились 2,5 года. Следующее, что нужно сделать, это поговорить об этом и покончить с этим", – заявила она.

Комментаторы в основном поддерживают женщину. Поведение мужчины назвали "красным флажком". "Я считаю, что тот факт, что он знает, что у вас есть планы на день вашего рождения, и намеренно забронировал ваше время для этого, является гораздо большим красным флагом, чем явно плохой подарок", "Мне было бы неприятно, если бы партнер подарил мне билеты на то, от чего меня бы стошнило", – пишут комментаторы.

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