Более того, эта гостья сделала подарок, который заставил обоих молодоженов разозлиться.

Невеста разозлилась из-за наряда одной из гостей и ее неудачного подарка. Это чуть не испортило всю свадьбу.

О своем опыте девушка рассказала на Reddit. По ее словам, одна из приглашенных гостей забыла о главном правиле свадебного дресс-кода - не надевать белое, если ты не невеста.

Подруга невесты появилась на ее свадьбе в таком же платье, которое та надевала накануне праздника по случаю девичника. Невеста не на шутку разозлилась, ведь платье было белым.

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"Я не могла не заметить, что Элис появилась на моей свадьбе в точь-в-точь том самом платье, которое я надела на девичник. Это было не только то же платье, но и абсолютно такого же бледно-румяного/белого цвета", - поделилась девушка.

Невеста сказала, что, по ее мнению, это был преднамеренный шаг, поскольку гостья "очень хорошо разбирается в моде и этикете". Впрочем, на наряде раздражение не закончилось. Подруга и ее партнер ушли пораньше с праздника, а также удивили неудачным подарком - неподписанным чеком.

"Последней каплей стал свадебный подарок-неподписанный чек, который мы не могли обналичить. Нам пришлось снова связаться с Элис и сообщить ей об этом. Она извинилась и попросила нас прислать чек ей для подписи. Я стараюсь не думать, что все это намеренно, но Элис всегда была единственным гостем, с которым у нас были проблемы. Я рада, что все закончилось", - добавила девушка.

Пользователи посочувствовали невесте и назвали гостью "ревнивой". Один человек написал: "Кажется, она ревнует, что ты первая вышла замуж. Кажется, она не может смотреть, когда ты в центре внимания". Другой пользователь добавил: "Я думаю, что Элис была очень ревнивой и, вероятно, хотела сначала выйти замуж или что-то в этом роде". Третий предупредил невесту, что Элис - "не ее подруга".

Как сообщал УНИАН, ранее невеста разозлилась из-за того, что сестра нарушила главное правило на ее свадьбе. У пары было только одно правило: гостей попросили не брать на церемонию бракосочетания детей.

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