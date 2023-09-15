Такие подарки возможны, если на них прямо указали.

Эксперт по подаркам назвала вещи, которые лучше никому не дарить ни на день рождения, ни на Новый год или Рождество, чтобы вдруг не обидеть, пишет Mirror.

В частности, в список нежелательных подарков попали:

ваучеры и сертификаты;

членские карты;

подарки для самосовершенствования;

средства для самогигиены;

косметика и случайные духи.

По словам эксперта, такие подарки возможны, если на них прямо указали, попросили их. В противном случае, они могут быть вовсе неуместными или же даже обидеть тем или иным несознательным намеком.

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Пользователи в комментариях высказали свои мнения о нежелательных подарках. Кое-кто добавил в условный список одежду (размер может не подойти), другие - подарочные карты и животных, к которым многие попросту могут быть неготовы.

Ранее УНИАН писал, как невеста разозлилась из-за наряда одной из гостей и ее неудачного подарка:

"Последней каплей стал свадебный подарок - неподписанный чек, который мы не могли обналичить. Нам пришлось снова связаться с Элис и сообщить ей об этом. Она извинилась и попросила нас прислать чек ей для подписи. Я стараюсь не думать, что все это намеренно, но Элис всегда была единственным гостем, с которым у нас были проблемы. Я рада, что все закончилось".

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