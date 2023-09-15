Эксперт по подаркам назвала вещи, которые лучше никому не дарить ни на день рождения, ни на Новый год или Рождество, чтобы вдруг не обидеть, пишет Mirror.
В частности, в список нежелательных подарков попали:
- ваучеры и сертификаты;
- членские карты;
- подарки для самосовершенствования;
- средства для самогигиены;
- косметика и случайные духи.
По словам эксперта, такие подарки возможны, если на них прямо указали, попросили их. В противном случае, они могут быть вовсе неуместными или же даже обидеть тем или иным несознательным намеком.
Пользователи в комментариях высказали свои мнения о нежелательных подарках. Кое-кто добавил в условный список одежду (размер может не подойти), другие - подарочные карты и животных, к которым многие попросту могут быть неготовы.
Ранее УНИАН писал, как невеста разозлилась из-за наряда одной из гостей и ее неудачного подарка:
"Последней каплей стал свадебный подарок - неподписанный чек, который мы не могли обналичить. Нам пришлось снова связаться с Элис и сообщить ей об этом. Она извинилась и попросила нас прислать чек ей для подписи. Я стараюсь не думать, что все это намеренно, но Элис всегда была единственным гостем, с которым у нас были проблемы. Я рада, что все закончилось".