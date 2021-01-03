Супруг и телеведущий отреагировали на курьезную ситуацию с юмором.

Джилл Байден, жена избранного президента США, попала в неловкую ситуацию во время интервью, которое транслировалось на Таймс-сквер в Нью-Йорке накануне Нового года.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Будущая первая леди США попыталась подорвать хлопушку в прямом эфире новогодней передачи Rockin Eve, но потерпела неудачу. Вместе с Джо Байденом они благодарили медиков, которые борются с коронавирусом, и призвали американцев вакцинироваться.

В конце интервью Джилл Байден планировала подорвать хлопушку, но та не сработала и разломилась пополам. Байден и телеведущий со смехом отреагировали на неудачу будущей первой леди.

Как сообщалось, действующий глава Белого дома Дональд Трамп, который отказался признать поражение на президентских выборах в США, призвал своих сторонников прийти на митинг 6 января.

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Автор: Юрий Годован