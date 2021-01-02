Акция пройдет в Вашингтоне 6 января, когда Сенат и Палата представителей должны утвердить победу Джо Байдена на выборах.

Дональд Трамп, который отказался признать поражение на президентских выборах в США, призвал своих сторонников прийти на митинг 6 января.

Об этом действующий президент США написал на своей странице в Twitter.

"Большой протестный митинг в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится в 11:00 6 января (18:00 по киевскому времени, - ред.). Место проведения будет объявлено позже", - написал Трамп.

Трамп также пообещал представить "доказательства" того, что результаты президентских выборов якобы были сфальсифицированы.

"6-го будет представлено огромное количество доказательств. Мы победили. BIG!", - добавил Трамп.

Добавим, что соцсеть Twitter пометила это заявление Трампа сообщением, что "официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США".

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Напомним, 6 января обе палаты Конгресса должны официально подтвердить итоги голосования американцев на выборах президента.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

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Автор: Александр Топчий