Трамп также пообещал представить "доказательства" фальсификации выборов / фото REUTERS

Дональд Трамп, который отказался признать поражение на президентских выборах в США, призвал своих сторонников прийти на митинг 6 января.

Об этом действующий президент США написал на своей странице в Twitter.

"Большой протестный митинг в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится в 11:00 6 января (18:00 по киевскому времени, - ред.). Место проведения будет объявлено позже", - написал Трамп.

Трамп также пообещал представить "доказательства" того, что результаты президентских выборов якобы были сфальсифицированы.

"6-го будет представлено огромное количество доказательств. Мы победили. BIG!", - добавил Трамп.

Добавим, что соцсеть Twitter пометила это заявление Трампа сообщением, что "официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США".

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Напомним, 6 января обе палаты Конгресса должны официально подтвердить итоги голосования американцев на выборах президента.

Победа Джо Байдена на выборах в США

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Автор: Александр Топчий