Дональд Трамп, который отказался признать поражение на президентских выборах в США, призвал своих сторонников прийти на митинг 6 января.
Об этом действующий президент США написал на своей странице в Twitter.
"Большой протестный митинг в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится в 11:00 6 января (18:00 по киевскому времени, - ред.). Место проведения будет объявлено позже", - написал Трамп.
Трамп также пообещал представить "доказательства" того, что результаты президентских выборов якобы были сфальсифицированы.
"6-го будет представлено огромное количество доказательств. Мы победили. BIG!", - добавил Трамп.
Добавим, что соцсеть Twitter пометила это заявление Трампа сообщением, что "официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США".
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Напомним, 6 января обе палаты Конгресса должны официально подтвердить итоги голосования американцев на выборах президента.
Победа Джо Байдена на выборах в США
- 3 ноября в США состоялись президентские выборы.
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.
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