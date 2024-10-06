В ХѴІ веке в провинции Шэньси на северо-западе Китая произошло масштабное землетрясение.

23 января 1556 года в Китае было настоящим ужасом. Согласно большинству версий ученых, в эту судьбоносную дату погибло больше людей, чем в любой другой день в истории, причем подавляющее большинство этих смертей произошло в провинции Шэньси на северо-западе Китая, пишет IFL Science.

Отмечается, что виновником стало масштабное землетрясение, вызванное скольжением обоих разломов Вэйнань и Хуасянь. Подземные толчки, эпицентр которых был вблизи города Хуасянь, унесли жизни 830 000 человек. При этом никто не знает точного количества погибших или количества людей, которые умерли в день катастрофы:

"Примерно одна треть жертв погибла в результате падения зданий, обвала пещерных жилищ и оползней сразу после землетрясения, а остальные умерли от болезней и голода в последующие недели".

При этом издание отмечает, что с магнитудой от 8 до 8,3 печально известное землетрясение в Шэньси было далеко не самым сильным землетрясением, которое пришлось пережить человечеству, но возглавило список самых смертоносных катастроф такого рода в истории человечества. Второе самое смертоносное землетрясение произошло в 1976 году, также в Китае, и оборвало жизни около 655 000 человек.

"Учитывая, что население планеты в 1556 году все еще составляло менее полумиллиарда, количество погибших в Шэньси почти наверняка является самой большой относительной потерей человеческих жизней за один день. Вполне возможно, что он также является рекордсменом по наибольшему абсолютному количеству смертей", - пишет издание.

Авторы отмечают, что самым смертоносным днем в истории человечества считается ночь с 9 на 10 марта 1945 года, когда бомбардировка США под названием "Операция Митингхаус" убила 100 000 человек в Токио. Для сравнения, атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в августе того же года унесли около 66 000 и 39 000 жизней соответственно:

"Прошло почти полтысячелетия после землетрясения в Шэньси, но мир еще не увидит еще один такой смертоносный день, как тот ужасный январский четверг".

Последние природные катаклизмы

В августе на Камчатке произошло землетрясение, после чего началось извержение вулкана. Толчки зафиксировали в 108 км от Петропавловска-Камчатского.

Жители края покинули свои дома. После самого землетрясения произошла серия афтершоков. Вскоре на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. В Усть-Камчатске уже выпал вулканический пепел.

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