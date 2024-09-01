В настоящее время особо редкие награды времен Советского Союза можно выгодно продать.

Во многих семьях до сих пор хранятся ордена и медали СССР, выданные солдатам и офицерам в период Великой Отечественной войны, многодетным матерям, труженикам и многим другим отличившимся людям. УНИАН выяснил, можно ли продать ордена и медали сейчас и какую цену нужно называть.

Ранее мы говорили о том, за сколько можно продать книги времен СССР.

Как понять, сколько стоят ордена и медали

Коллекционеры утверждают, что самостоятельно определить цену медали или ордена СССР трудно, ведь значение имеет не только тип награды и год выпуска, но и мельчайшие детали и клейма.

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На цену ордена или медали СССР влияют разные факторы:

насколько хорошо сохранился наградной знак;

в каком году был изготовлен;

к какому типу относится, насколько редкий (по количеству выпущенных единиц и награждений);

из чего сделан (материал, наличие ценных металлов и драгоценных камней);

наличие номерного знака;

наличие документов.

Также важно понимать различия между двумя видами наград. Ордена СССР выдавали военнослужащим, военным частям, соединениям, населенным пунктам, ударникам труда и так далее, это не только государственная награда, но и общественная, и ведомственная. Медаль, в свою очередь, вручалась, как знак отличия, за заслуги в разных отраслях - в спорте, науке, культуре и других.

Цены на ордена и медали Великой Отечественной войны

Для того чтобы выгодно продать ордена и медали СССР, если они вам не нужны как память, стоит знать о том, какие награды ценятся больше всего. Коллекционеры выделяют 5 самых редких и дорогих по стоимости. Цены могут варьироваться, но по данным сайта antikinfo они такие:

Орден Богдана Хмельницкого - до 3 000 000 гривень;

Орден Ленина - до 2 500 000 гривень;

Орден Кутузова 1-2-3 степени - около 1 000 000 гривень;

Орден Суворова 1-2-3 степени - около 1 000 000 гривень;

Орден Славы 1-2-3 степени - около 1 000 000 гривень.

Также за миллион гривень можно продать орден Боевого Красного знамени и орден Нахимова. Орден Красной Звезды стоит 500-600 тысяч гривень, орден Отечественной войны 1 степени и орден "Знак почета" - около 300-400 тысяч, а орден Трудовой славы 1-2-3 степеней можно продать за 200 000 гривень.

Кроме того, коллекционеры уверены, что орден "Победа" считается самой редкой и потому самой ценной наградой. С момента его учреждения 20 награждений, 17 – кавалеров, поэтому если такая награда у кого-то и есть, то она хранится в семье. Но некоторые коллекционеры готовы платить за нее баснословные деньги - до нескольких сотен тысяч долларов вплоть до полумиллиона.

Кроме орденов, советским гражданам выдавали и медали - их и выпускать начали позже, чем ордена, только в 1938 году. Сейчас эти наградные знаки делят на три вида - памятные, наградные и сувенирные.

Посмотрите, какие медали ценятся и сколько они стоят:

Медаль Золотая Звезда - до 250 000 гривень;

Медаль Серп и Молот - до 115 000 гривень;

Медаль Ушакова - до 75 000 гривень;

Медаль XX лет РККА 1-й тип - до 65 000 гривень;

Медаль За отвагу 1-й тип - до 35 000 гривень.

Две первых медали в списке считаются самыми ценными, а вот медаль Ушакова и Нахимова представляют ценность для коллекционеров ввиду небольшого количества награжденных. К сожалению, такие медали как "Ветеран труда" или "За оборону Сталинграда" стоят совсем немного, в лучшем случае пару сотен гривень.

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