Если вы хотите получить хрустящий картофель, этот рецепт точно для вас.

Телевизионный шеф-повар и ведущий Джеймс Мартин разработал метод приготовления идеального запеченного картофеля, чтобы вы могли каждый раз готовить его правильно, сообщает The Mirror.

Кулинар уверяет: если следовать его простым советам, картофель получится хрустящим снаружи и пышным внутри.

Запеченный картофель - "формула успеха" Джеймса Мартина

Вам понадобится:

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10 крупных картофелин, очищенных и нарезанных крупными кусками;

50 г сала или растительного масла;

2 щепотки морской соли.

Процесс приготовления:

поместите картофель в подсоленную воду и варите в течение 4–5 минут, пока его края не начнут размягчаться;

слейте воду, встряхните картофель в кастрюле или дуршлаге, чтобы края стали шероховатыми - это поможет им стать хрустящими;

растопите сало в глубокой огнеупорной форме для запекания, приправьте картофель солью и запекайте около 30 минут до золотистого цвета;

по истечении этого времени переверните картофель и верните его в духовку еще на 20-30 минут.

Если вы хотите добавить больше аромата, можно положить на противень несколько зубчиков чеснока или веточек тимьяна/розмарина, отметил кулинар.

Ранее УНИАН писал, сколько варить картофель для приготовления пюре.

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