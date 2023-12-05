Телевизионный шеф-повар и ведущий Джеймс Мартин разработал метод приготовления идеального запеченного картофеля, чтобы вы могли каждый раз готовить его правильно, сообщает The Mirror.
Кулинар уверяет: если следовать его простым советам, картофель получится хрустящим снаружи и пышным внутри.
Запеченный картофель - "формула успеха" Джеймса Мартина
Вам понадобится:
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- 10 крупных картофелин, очищенных и нарезанных крупными кусками;
- 50 г сала или растительного масла;
- 2 щепотки морской соли.
Процесс приготовления:
- поместите картофель в подсоленную воду и варите в течение 4–5 минут, пока его края не начнут размягчаться;
- слейте воду, встряхните картофель в кастрюле или дуршлаге, чтобы края стали шероховатыми - это поможет им стать хрустящими;
- растопите сало в глубокой огнеупорной форме для запекания, приправьте картофель солью и запекайте около 30 минут до золотистого цвета;
- по истечении этого времени переверните картофель и верните его в духовку еще на 20-30 минут.
Если вы хотите добавить больше аромата, можно положить на противень несколько зубчиков чеснока или веточек тимьяна/розмарина, отметил кулинар.
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